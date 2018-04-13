«СКА-Хабаровск» прикоснётся к Чемпионату мира

На первый взгляд рядовой матч чемпионата России среди клубов Премьер-лиги между «Ростовом» и «СКА-Хабаровск», который пройдёт 15 апреля, выльется в настоящий праздник. Это будет первая игра на новой «Ростов-Арене», где через два месяца состоятся поединки Чемпионата мира по футболу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Хабаровские футболисты прикоснутся к Чемпионату мира и первыми сыграют на современном стадионе, рассчитанном на 45 тыс. зрителей. Матч пройдет в ночь с воскресенье на понедельник по хабаровскому времени. Напомним, что армейцы с 13 очками продолжают занимать последнее, 16-е место в турнирной таблице. В активе «Ростова» 27 очков и 13-я строчка. Примечательно, что свою последнюю победу в турнире хабаровчане одержали как раз над ростовчанами — 2:1. Произошло это ещё 30 сентября прошлого года в Хабаровске.

Справка:

На «Ростов-Арене» сыграют: Бразилия — Швейцария (17.06), Уругвай — Саудовская Аравия (20.06), Корея — Мексика (23.06), Исландия — Хорватия (26.06). Кроме того, на 2 июля запланирован поединок 1/8 финала.