Как стать Дядей Фёдором: в курганском приюте для животных-инвалидов живут 48 кошек и 12 собак

«Дядя Фёдор» — дом для бездомных собак и кошек. Но этот приют выделяется из себе подобных. Большинство животных, которые нашли в нем кров, вряд ли смогут обрести новых хозяев: его обитатели — питомцы-инвалиды без глаз, с переломами или неизлечимыми болезнями.

Ни одно больное животное пристроить не удалось

Приют появился еще в 2013 году. За это время сотрудники в нем несколько раз менялись — не выдерживали моральной, физической или материальной нагрузки. Сейчас Дядями Фёдорами работают три девушки: медик Анастасия, ветеринар Татьяна и учитель Лариса.

— Животным мы помогали всю сознательную жизнь, но поодиночке. Пересекались на каких-то акциях, общались… Каких-то животных нам удавалось пристроить, а инвалидов — нет. Когда животных скопилось очень много, поняли, что в одиночку с таким объёмом работы не справиться. Решили объединиться и действовать вместе. Придумали название, создали страницу в интернете, — рассказывает одна из организаторов приюта Анастасия Капишева.

Большинство больных питомцев в приюте доживают свои годы, потому что пристроить их невозможно. За пять лет ни одного больного или искалеченного пса или кота отдать в хорошие руки не удалось.

— Мы стараемся помогать всем, кто попал в беду, но приоритет для нас — больные и искалеченные животные. В Кургане много волонтеров, которые подбирают здоровых собак и кошек. Лечить и выхаживать инвалидов сложнее — этим заниматься готовы не все, — считает девушка.

Пожилую и больную Ларису выкинули хозяева. Сейчас в группе идет сбор средств ей на операцию: у собаки целый букет заболеваний внутренних органов

Помогали даже голубям

У приюта нет своего помещения: собаки и кошки живут в квартирах и домах волонтеров. По сути это три частные передержки, объединённые одним названием. Анастасия живет в частном доме, и поэтому пять собак, которые остались у неё, от нехватки свежего воздуха или активных игр не страдают. У Ларисы две собаки, у Татьяны — пять псов: всего в приюте для животных-инвалидов 12 собак и 48 кошек.

— Кошки и собаки живут вместе, не в клетках. Их мы используем только для лечения, после операции или на время карантина. Все животные стерилизованные: ветклиники делают нам скидки на такие услуги. Собак, которые сами перемещаться не могут, мы выгуливаем в специальных тележках, но только когда на улице сухо. Кошек на свободный выгул не выпускаем — мы против этого, — отмечает Анастасия.

По словам девушки, приют открыт для всех больных животных. Так, в прошлом году Татьяна принесла домой… голубей.

— Была очень холодная зима, и у неё во дворе несколько диких голубей просто обессилели от холода. Она их выхаживала, держала в клетке для птиц. Отогрела, накормила, а в марте выпустила, и они улетели. Почему-то у нас в городе не оказывается помощь иным животным, хотя в других городах это принято. Например, в Санкт-Петербурге есть группа помощи кроликам, — говорит Анастасия.

Есть в приюте и здоровые питомцы. Например, кошка Пуша

Больше всего — сбитых машинами собак

Большинство животных в приют с улицы приносят сами волонтеры Анастасия, Лариса и Татьяна. У горожан животных, как правило, не берут.

— Мы ходим по улицам, видим, кто действительно нуждается в помощи, и набираем животных для передержки. Берём с рук очень редко, в особо тяжелых ситуациях. Часто бывает, что звонят люди, когда животное просто надоело и от него хотят избавиться. Таким людям мы не помогаем, это, в конце концов, дело хозяйской ответственности. Наша группа создана для пристроя, а не для приёма, — объясняет девушка.

Больше всего питомцев появляется в приюте весной, когда идёт приплод, или зимой — в холода. Многие собаки попадают сюда после того, как их сбила машина. Кошек находят с кожными и вирусными заболеваниями.

— Сейчас у Татьяны живет собака с переломом таза, у нее стоит аппарат Илизарова, — привела пример организатор приюта.

Животные в приюте содержатся за счет самих волонтеров и на благотворительные взносы.

— У нас 60 питомцев — покупать корм, лекарства, наполнители и прочие расходники за свой счёт мы не можем. Поэтому мы договариваемся, и в некоторых магазинах стоят копилки, куда любой неравнодушный житель может положить деньги, которые пойдут на лечение и еду обитателям нашего приюта. Также сейчас в группе у нас открыт сбор средств на срочную операцию собаке, — рассказала Анастасия.

Кошка Сашенька стала инвалидом после нападения собак. Также животное было больно панлейкопенией. Прожив в приюте полгода, Сашенька ушла на радугу

Про отношение окружающих

Как рассказала Анастасия, семьи организаторов приюта относятся к их делу с пониманием.

— Раз мы их выбрали, значит наши домашние тоже на нас немножко похожи. Не могут ужиться два совершенно разных человека. С соседями тоже проблем не испытывали. Правда, одной собаке, живущей в квартире, пришлось подрезать связки — теперь она лает шёпотом. Это вынужденная мера и меньшее из зол для жизни животного в многоквартирном доме. А вот «мягкие лапки», когда кошкам отрезают верхнюю фалангу пальцев, чтобы когти не росли, мы не делаем и категорически не приветствуем, — добавила наша собеседница.

Посторонние люди, когда слышат про 48 кошек, ведут себя по-разному.

— Когда проводятся акции по сбору кормов, мы часто слышим реплики типа: «Лучше бы людям, детям помогали». А вот подписчики нашей группы во «ВКонтакте» относятся к тому, что мы делаем, с пониманием. Это люди, которые хотят помогать, а не гадости писать. Иногда люди требуют, чтобы мы взяли у них животное, мол, вы же приют. Тогда просто объясняем, что мы частная организация и животных содержим на свои средства, спонсирования за счет, например, областного бюджета у нас нет, — говорит организатор приюта.

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Как помочь приюту

Конечно же, организаторы приюта не откажутся от любой помощи. Если, например, ваш ребенок вырос, а дома осталась упаковка памперсов, ее можно отдать больным животным.

— В первую очередь, конечно, нужны деньги на корм: одни животные больные — им нужен специализированный корм, другие питаются только «натуралкой». К каждому питомцу нужен индивидуальный подход. С благодарностью примем и подгузники для животных (размер 4) или обычные детские подгузники (размер 3). Нужны миски — лучше железные, а еще одноразовые или неодноразовые пеленки и простыни, — рассказали организаторы приюта.