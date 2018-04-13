Бронзовая медаль ХК «Ростов» висит на волоске

Накануне, 12 апреля, ХК «Ростов» и «Мордовия» встретились в Саранске в матче за третье место в Кубке Федераций. Интересно отметить, что обе команды считались фаворитами турнира, однако теперь спорят не за золото, а лишь за бронзу.

Встреча началась вяло, у болельщиков даже сложилось впечатление, что хоккеисты и вовсе не хотят играть в этот день. Счет открыли хозяева, причем — бывший игрок ХК «Ростов» Кирилл Абозин . После этого гости несколько прибавили в активности, однако на заброшенную шайбу их не хватило. Игра началась во втором периоде — донским кондором удалось сравнять счет, однако спустя всего лишь минуту «Мордовия» вновь вырвалась вперед.

Хозяева поля лидировали и в третьем периоде, итоговый счет встречи — 3:1. Таким образом, первый из двух матчей в борьбе за третье место у ХК «Ростов» проигран. Вторая игра пройдет в воскресенье, 15 апреля, в донской столице. А за золото в Первенстве ВХЛ поборятся ХК «Чебоксары» и «Тамбов».