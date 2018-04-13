Башкирская прокуратура обнаружила более 130 нарушений в детсадах и школах

Более чем в 80 учебных заведениях Башкирии прокуратура обнаружила нарушения при установке спортивного оборудования.

Так, в школе села Яныбаево Белокатайского района не были закреплены ворота для мини-футбола и гандбола, что могло привести к их падению. На руках у директора даже не было сертификата, подтверждающего безопасность оборудования.

Такое же нарушение нашли в спорткомплексе БГПУ, где в конце прошлого года на двух маленьких воспитанников спортшколы упали металлические ворота. Малыши получили травмы.

К административным штрафам привлекли руководство одного из детсадов в Благовещенском районе, где пятилетний ребёнок, оставшись без присмотра воспитателей, упал и сломал руку.

В школе села Ирныкши Архангельского района на играющих в спортивном зале детей свисали осколки разбитых стекол осветительных приборов, а из ограды футбольного поля одной из школ Акъяра торчали куски проволоки.

После прокурорского вмешательства все обнаруженные нарушения оперативно устранили.

Во время прокурорских проверок проблемы со спортивным оборудованием нашли и в школах. Так, на 29 школьных стадионах футбольные и хоккейные ворота использовались без сертификата соответствия требованиям безопасности.

После массовой проверки прокуратура выписала 83 представления и привлекла к дисциплинарной ответственности 72 человек.

— К штрафам за нарушение прав и свобод учащихся привлекли 26 должностных лиц, — сообщили в пресс-службе ведомства.