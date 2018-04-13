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В допинг-пробках хоккеистов из Воронежской области обнаружили мельдоний
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В допинг-пробках хоккеистов из Воронежской области обнаружили мельдоний 

Вести Воронеж 59 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Игроков «Россоши» отстранили от соревнований. В допинг-пробах семи игроков молодёжного хоккейного клуба «Россошь» нашли мельдоний. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник в четверг, 12 апреля. Федерация хоккея России на своём официальном сайте подтвердила, что семь спортсменов подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Сейчас хоккеистов «Россоши» отстранили от тренировок и соревнований. — В случае подтверждения положительных проб, спортсмены могут быть дисквалифицированы согласно антидопинговым правилам ИИХФ и ВАДА. И в этом случае к врачам и руководителям команды будут применены санкции ФХР. Федерация хоккея России обращает внимание, что сообщение в ряде СМИ о положительных допинг-пробах в юниорской сборной России до 18 лет не соответствует действительности, — говорится на сайте Федерации хоккея. Письмо о возможном нарушении антидопинговых правил со стороны семи спортсменов ХК «Россошь» поступило в Федерацию хоккея России от ассоциации Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Хоккейный клуб «Россошь» создан в 2012 году. Является молодёжной командой ХК «Буран» и выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге. Дарья Крымова
Фото — группа ХК «Россошь» во «ВКонтакте»
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