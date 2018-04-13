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Агентство по развитию человеческого капитала планирует открыть офис на Сахалине
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Агентство по развитию человеческого капитала планирует открыть офис на Сахалине 

Дальний Восток 49 минут назад
Фото: Дальний Восток
Об этом на площадке медиафорума сообщил журналистам генеральный директор агентства Валентин Тимаков.
«Сегодня говорили об этом с представителями Сахалинского государственного университета. Задач много, во— первых, изменения на рынке труда привлекут кадры, появится большое количество рабочих мест, и нам как минимум надо сделать инвентаризацию, оценить спрос на кадры в ближайшие годы. В следующем году пройдут «Дети Азии», надо создавать программу по подготовке специалистов в области гостеприимства. Это тоже наша одна из основных задач, которую планируем решать с руководством региона», — пояснил Тимаков.
Также, по его словам, необходимо разрабатывать программы по подготовке и переподготовке кадров, особенно тех, кто высвобождается, и тех, кто первый приходит на рынок труда.
Игры «Дети Азии» с участием юных спортсменов из большинства азиатских стран проводятся каждые четыре года. Цель мероприятия — пропаганда идей олимпийского движения, развитие детского и юношеского спорта. В феврале 2019 года международные соревнования впервые пройдут в Южно— Сахалинске. Участники Игр будут бороться за победу в зимних видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее.
Первый международный медиафорум открылся 12 апреля в Южно-Сахалинске. Программа форума рассчитана на два дня и включает более 35 секций по блокам «спортивная журналистика», «молодежный блок», «пресс-службы и бизнес», и «бизнес-блок».
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