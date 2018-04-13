СБР объявил конкурс на вакантные должности тренеров в сборные команды России 

СБР на своем официальном сайте объявил о начале конкурса на замещение вакантных должностей тренеров в спортивные сборные команды России.
Документы, в том числе копия диплома, заявление об участии в конкурсе (не более чем на две номинации) должны быть представлены в СБР до 26 апреля 2018 года.
Напомним, что выборы на пост президента СБР пройдут 18 мая в Тюмени. На него претендуют четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Владимир Драчев и трехкратный чемпион мира, первый вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров.