СБР объявил конкурс на вакантные должности тренеров в сборные команды России

СБР на своем официальном сайте объявил о начале конкурса на замещение вакантных должностей тренеров в спортивные сборные команды России.

Документы, в том числе копия диплома, заявление об участии в конкурсе (не более чем на две номинации) должны быть представлены в СБР до 26 апреля 2018 года.