Матч за Суперкубок Франции будет следующие два года проходить в Китае

Суперкубок Франции в ближайшие два года будет разыгрываться в Китае. Матч будет проходить на 60-тысячном стадионе в Шеньчжэне в рамках шестилетнего партнерства между французской Лигой 1 и компанией Kaisa.

Поледние пять лет Суперкубок выигрывал «ПСЖ». Следующий трофей будет разыгран 4 августа между чемпионом и обладателем кубка страны.

”Международное развитие, особенно в Китае, отражает один из приоритетов нашего стратегического плана”, — цитирует президента французской лиги Натали Бой де ла Тур AP.