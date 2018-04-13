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Матч за Суперкубок Франции будет следующие два года проходить в Китае
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Матч за Суперкубок Франции будет следующие два года проходить в Китае 

SPORT24.ru 48 минут назад
Суперкубок Франции в ближайшие два года будет разыгрываться в Китае. Матч будет проходить на 60-тысячном стадионе в Шеньчжэне в рамках шестилетнего партнерства между французской Лигой 1 и компанией Kaisa.
Поледние пять лет Суперкубок выигрывал «ПСЖ». Следующий трофей будет разыгран 4 августа между чемпионом и обладателем кубка страны.
”Международное развитие, особенно в Китае, отражает один из приоритетов нашего стратегического плана”, — цитирует президента французской лиги Натали Бой де ла Тур AP.
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