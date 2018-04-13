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Дорогу перекроют до обеда: 22 апреля из-за «космической» эстафеты не будет проезда по улице Мира в Перми
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Дорогу перекроют до обеда: 22 апреля из-за «космической» эстафеты не будет проезда по улице Мира в Перми 

59.ru 46 минут назад
Фото: 59.ru
22 апреля в Перми пройдет легкоатлетическая эстафета в честь космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева. Чтобы забег был безопасным, на время мероприятия администрация закроет улицу Мира для проезда автомобилей.
— С 09:30 до 12:30 будет приостановлено движение автомобилей и общественного транспорта, за исключением трамваев, по улице Мира от улицы Стахановской до улицы Космонавта Леонова, — сообщили в администрации города. — Парковаться вдоль улицы Мира будет запрещено с 7 утра. Оставленные там машины будет забирать эвакуатор.
Эстафета пройдет в честь почетных граждан Перми, летчиков-космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева, которые на корабле «Восход» в 1965 году приземлились в тайге Усольского района. В 59-м забеге будет участвовать школьники, студенты и работники предприятий города.
— Традиционно маршрут эстафеты протяженностью 5,5 километров разобьют на 15 этапов: девять мужских и шесть женских. Старт и финиш состоятся у дворца культуры им. Гагарина на улице Мира, 39. Торжественное построение и парад участников начнется в 10:00. В 11:00 будет дан старт, — объяснили городские власти.
Заявки на участие в эстафете, заверенные руководителем и врачом, принимаются до 19 апреля по электронной почте: ducfp_zdorov@mail.ru. Дополнительную информацию можно узнать у Дмитрия Свечникова по телефону 280-26-32.
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