Дорогу перекроют до обеда: 22 апреля из-за «космической» эстафеты не будет проезда по улице Мира в Перми

22 апреля в Перми пройдет легкоатлетическая эстафета в честь космонавтов Алексея Леонова Павла Беляева . Чтобы забег был безопасным, на время мероприятия администрация закроет улицу Мира для проезда автомобилей.

— С 09:30 до 12:30 будет приостановлено движение автомобилей и общественного транспорта, за исключением трамваев, по улице Мира от улицы Стахановской до улицы Космонавта Леонова, — сообщили в администрации города. — Парковаться вдоль улицы Мира будет запрещено с 7 утра. Оставленные там машины будет забирать эвакуатор.

Эстафета пройдет в честь почетных граждан Перми, летчиков-космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева, которые на корабле «Восход» в 1965 году приземлились в тайге Усольского района. В 59-м забеге будет участвовать школьники, студенты и работники предприятий города.

— Традиционно маршрут эстафеты протяженностью 5,5 километров разобьют на 15 этапов: девять мужских и шесть женских. Старт и финиш состоятся у дворца культуры им. Гагарина на улице Мира, 39. Торжественное построение и парад участников начнется в 10:00. В 11:00 будет дан старт, — объяснили городские власти.

Заявки на участие в эстафете, заверенные руководителем и врачом, принимаются до 19 апреля по электронной почте: ducfp_zdorov@mail.ru. Дополнительную информацию можно узнать у Дмитрия Свечникова по телефону 280-26-32.