«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби

«Лацио» и «Рома» не выявили победителя в матче 32-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 0:0.

На 80-й минуте защитник «Лацио» Штефан Раду получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле, но «Рома» за оставшееся время не сумела реализовать численное преимущество.

Ничья помогла обоим клубам сохранить место в первой четвёрке итальянского первенства, обеспечивающей участие в Лиге чемпионов. «Рома», набрав 61 очко, занимает третью строчку, а «Лацио» (61) — четвёртую.