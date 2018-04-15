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«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби
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«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Лацио» и «Рома» не выявили победителя в матче 32-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 0:0.
На 80-й минуте защитник «Лацио» Штефан Раду получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле, но «Рома» за оставшееся время не сумела реализовать численное преимущество.
Ничья помогла обоим клубам сохранить место в первой четвёрке итальянского первенства, обеспечивающей участие в Лиге чемпионов. «Рома», набрав 61 очко, занимает третью строчку, а «Лацио» (61) — четвёртую.
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