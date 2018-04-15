«Милан» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:00

Сегодня, 15 марта, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 32-го тура Серии А «Милан» — «Наполи». Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.