Сегодня, 15 марта, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 32-го тура Серии А «Милан» — «Наполи». Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее команды встречались друг с другом 140 раз. 54 раза победу одерживал «Милан», 42 раза верх брал «Наполи». Ещё 44 раза была зафиксирована ничья. Матч рассудит бригада арбитров во главе с Лукой Банти. Его ассистентами станут Джанлука Вуото и Филиппо Мели. Резервный судья — Паоло Тальявенто. «Наполи» с 77 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» находится на шестой строчке, имея в своём активе 52 очка.