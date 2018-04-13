Павлюченко: «Головин легко впишется в игру „Арсенала“

"Чудо могло случиться. При счете 2:0 в пользу ЦСКА был хороший момент у Игнашевича, но он не попал в створ. Забей третий гол — все могло произойти. Ждали чуда, но не произошло, пропустили. Когда ЦСКА пропустил, игроки поняли, что уже все. А при 2:0 команда выглядела очень достойно и хорошо. Был полный стадион, все верили.

Головин — лидер ЦСКА. Мне кажется, он легко может вписаться в игру «Арсенала». Он не затеряется в команде и в чемпионате Англии, это точно", — сказал Павлюченко.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что «канониры» проявляют интерес к Головину.