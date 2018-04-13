Ещё
Павлюченко: «Головин легко впишется в игру „Арсенала“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Павлюченко: «Головин легко впишется в игру „Арсенала“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко считает, что полузащитник ЦСКА Александр Головин смог бы заиграть в лондонском «Арсенале».
"Чудо могло случиться. При счете 2:0 в пользу ЦСКА был хороший момент у Игнашевича, но он не попал в створ. Забей третий гол — все могло произойти. Ждали чуда, но не произошло, пропустили. Когда ЦСКА пропустил, игроки поняли, что уже все. А при 2:0 команда выглядела очень достойно и хорошо. Был полный стадион, все верили.
Головин — лидер ЦСКА. Мне кажется, он легко может вписаться в игру «Арсенала». Он не затеряется в команде и в чемпионате Англии, это точно", — сказал Павлюченко.
Ранее СМИ неоднократно сообщали, что «канониры» проявляют интерес к Головину.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Моуринью хочет видеть Дибалу в "МЮ" Мутко оценил результаты российских клубов в еврокубках Ринат Билялетдинов: "После второго пропущенного гола в глазах Венгера был пожар"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук дал совет по курсу рубля32
Липницкая опубликовала откровенное фото99
Красивое прощание. ЦСКА больше часа трепал «Арсенал»5
Три футболиста ЦСКА завершат карьеру
Хоккеисты из РФ устроили стычку в НХЛ
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение