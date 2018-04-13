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Павлюченко: Головин подходит под стиль «Арсенала». Кажется, он легко бы вписался
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Павлюченко: Головин подходит под стиль «Арсенала». Кажется, он легко бы вписался 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший нападающий сборной России и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко высказался по поводу слухов об интересе «Арсенала» к полузащитнику ЦСКА Александру Головину.
«Головин очень прибавил. Он лидер ЦСКА, один из ведущих игроков сборной. Александр очень мобильный, умный футболист. Человек, который ведёт игру. Может и отдать, и принять, и пробить. Головин играет главную роль в ЦСКА. Он подходит под стиль «Арсенала». Мне кажется, Головин легко бы вписался туда. «Арсенал» играет не в стиле «бей-беги», а через короткий-средний пас — в настоящий футбол. Игроком похожего плана был Росицки. Венгер любит таких: мобильных, умных, атакующих. Если поступают такие предложения, не надо отказываться. Надо ехать и пробовать себя. На самом деле он и в Лондоне провёл хорошую игру, был лидером на поле. Головин держит уровень. Последние матчи он проводит одинаково стабильно, спадов нет. Гол со штрафного? Ну попал, видите. Может, ещё раз 10 ударит и не забьёт. Удачно пробил через стенку. Если человек умеет это делать, чего удивляться? Значит, на тренировках отрабатывает эти моменты. Ребята в команде видят, что он забивает со стандартов. Поэтому ему и дают пробивать. Хотя в ЦСКА есть Дзагоев, Игнашевич. Но в том матче к мячу подошёл Головин. Думаю, в следующих играх, если будут штрафные, он обязательно будет их бить. В игре Головина выделяется мобильность. Он везде успевает: и в оборону возвращаться помогать, и атаку разгонять. Видна техника, мышление. Самые главные качества для футболиста заключены в работе с мячом. Головин при этом ещё и включает голову. Он очень умный и грамотный — всё делает правильно и по делу. Пусть и дальше демонстрирует свой футбол — ничего не надо выдумывать, пытаться прыгнуть выше головы. Головин на правильном пути и то, что он делает, понравится любому тренеру. Говорить, что он на 100% заиграет в АПЛ, наверное, нельзя. В Англии другой менталитет, партнёры, скорость. Чемпионат тяжёлый, очень быстрый. Если Головин сможет перестроиться, а, мне кажется, он сможет, то у него всё получится», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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