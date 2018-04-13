Мохамед Салах: «В игре за „Ливерпуль“ есть нечто особенное» 

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что испытывает особенные чувства во время матчей Лиги чемпионов. На этой неделе «красные» обыграли «Манчестер Сити» и вышли в полуфинал турнира.
— В игре за «Ливерпуль» есть нечто особенное, — цитирует CNN Салаха. — Вечер в день матчей Лиги Чемпионов также является чем-то особенным для фанатов. Это чувствуется на улицах города. Атмосферу, как в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», я ощущал впервые. Когда мы узнали результаты жеребьевки, то знали, что будет сложная игра, но я сказал, что мы должны быть позитивными и выиграть. Это мы и сделали.