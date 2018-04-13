Городские службы подготовились к открытию «Екатеринбург арены»

Городские службы уральской столицы полностью готовы к открытию «Екатеринбург арены». Напомним, в день торжественной церемонии уральские футболисты сразятся с москвичами, об этом сообщает в пятницу, 13 апреля, «АиФ-Урал»

Второй тестовый матч пройдет на «Екатеринбург Арене» 15 апреля. В этот день футбольный клуб «Урал» вступит в борьбу со «Спартаком» . Кроме того, перед игрой состоится торжественная церемония открытия стадиона.

Ожидается, что событие вызовет большой ажиотаж, его посетит максимальное количество болельщиков. Уже сейчас на матч раскуплены все билеты. В этот день городские службы протестируют инфраструктуру вокруг стадиона. Поэтому горожан ожидают дорожные перекрытия вокруг «Екатеринбург арены». Так, с 12 до 19 часов движение будет ограничено на улице Репина, от проспекта Ленина до Мельникова. В это же время будет перекрыта улица Ключевская, от Токарей до Мельникова. С 17.30, после окончания матча, на непродолжительный период времени будет закрыта для движения улица Татищева, от Репина до Мельникова.

Кроме того, ограничения ждут и общественный транспорт. Так, троллейбусы №3 и 7 будут ездить только до Центральной гостиницы. Трамваи №2 и 18 вместо Татищева пойдут по Московской и ВИЗ-бульвару. Свои маршруты также изменят автобусы №2, 21, 25, 28, 48, 61, 64 и 04, 011, 012, 016, 019, 27, 043, 045, 052, 070.

Отметим, что 15 апреля ограничения в движении транспорта будут не такими существенными, как в дни Чемпионата мира по футболу. Несмотря на изменения, жители близлежащих домов смогут без проблем добраться до них.

Также для болельщиков откроют две парковки: на площади 1905 года и на перекрестке Токарей и Татищева. Оставить свой автомобиль можно будет, предъявив билет любой категории на «Екатеринбург арену».

Организаторы просят зрителей приходить на матч заранее — за 1,5-2 часа до начала игры, чтобы не стоять в очередях на входе. Проход на стадион будет открыт с 14 часов.