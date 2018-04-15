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Иванов: не могу обещать, что «Урал» будет набирать больше очков на новой арене
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Иванов: не могу обещать, что «Урал» будет набирать больше очков на новой арене 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: e1.ru
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался перед началом матча со «Спартаком» в 26-м туре РФПЛ. Игра пройдёт на «Екатеринбург Арене».
«Слава богу, пережили время, когда не могли играть на новой арене. Сейчас у нас два стадиона, но это, конечно, праздник, фантастика. В центре города такую арену вместили. Думаю, это один из лучших стадионов, в нашей стране — однозначно. Так что спасибо всем строителям, вообще всем, кто такое чудо нам построил в городе.
Мы уже провели тестовую игру с «Рубином», и все были довольны. Ну а сегодня «Спартак» — это праздник для города и всей области. Праздник и для спартаковских, и для екатеринбургских болельщиков. Так что ждём хорошей игры. Обещать, как Федун, что будем набирать больше очков благодаря новому стадиону, не могу. Но, конечно, хотелось бы на этом стадионе как можно чаще радовать болельщиков, чтобы они заполняли арену. Всё идёт от игры. Если команда играет, то и болельщик будет приходить на игру. Если не будем показывать игру, никакими коврижками их сюда не заманишь. Так что будем стараться радовать наших любимых болельщиков игрой, и тогда очки будем набирать", — сказал Иванов в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак». Начало — в 14:00 мск.
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