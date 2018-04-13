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Самый масштабный тестовый матч на «Екатеринбург Арене»: рассказываем, что изменится в городе
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Самый масштабный тестовый матч на «Екатеринбург Арене»: рассказываем, что изменится в городе 

РИА «ФедералПресс» 17 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Второй текстовый матч на стадионе «Екатеринбург Арена» пройдет 15 апреля. На поле сойдутся «Урал» и «Спартак», это будет самый масштабный из трех текстовых матчей, которые пройдут в преддверии ЧМ-2018. В администрации города рассказали, как изменится жизни уральской столицы в этот день. В связи с проведением соревнований в Екатеринбурге с 12:00 до 19:00 перекроют движение на улице Репина от Ленина до Мельникова. В это же время будет перекрыта Ключевская от Токарей до Мельниокова. С 17:00 ненадолго закроют движение по Татищева от Репина до Мельникова. Также изменится график движения общественного транспорта: троллейбусы 3 и 7 будут ходить только до Центральноой гостиницы. Трамваи 2 и 18 после закрытия Татищева будут ходить по Московской и ВИЗ-бульвару. Также изменения коснутся автобусов 2, 21, 25, 28, 48, 61, 64 и 04, 011, 012, 016, 019, 27, 043, 045, 052, 070.
Вместе с тем власти заверили, что в тестовые матчи людям с ВИЗа все-таки удастся попасть в свои дома. Болельщики могут припарковаться на Площади 1905 года, а также на перекрестке Токарей и Татищева. Чтобы попасть на парковку, нужно будет предъявить билет.
Билетов на матч уже нет, и учитывая его популярность, организаторы советуют прийти заранее, за 1,5-2 часа, чтобы попасть на стадион без спешки. На стадион будут пускать с 2 часов дня, там болельщиков будут встречать 313 волонтеров.
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