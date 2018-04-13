Ещё
«Челси» начал переговоры с Маурицио Сарри
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Челси» начал переговоры с Маурицио Сарри 

Советский спорт 15 минут назад
Марсель Десайи: Не думаю, что во всех бедах «Челси» виноват Антонио Конте
По данным источника, чемпион Англии рассматривает вариант с приглашением наставника «Наполи» Маурицио Сарри, на которого также претендует "Зенит".
Отмечается, что сумма отступных в контракте итальянца составляет 7 млн фунтов, что устраивает «синих».
Ранее сообщалось, что Сарии получил предложение от лондонского «Арсенала».
Что касается «Челси», то клуб, как пишет пресса, рассматривает также экс-наставника «Барселоны» Луиса Энрике и рулевого «Монако» Леонарду Жардима.
Советский спорт: последние новости
"Барселона" не спешит продлевать контракт с Умтити Дэнни Уэлбек: Было сложно, но мы справились Андрей Лунев стал водителем маршрутки в рамках благотворительной акции «Зенита»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото99
Красивое прощание. ЦСКА больше часа трепал «Арсенал»4
Хоккеисты из РФ устроили стычку в НХЛ
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение