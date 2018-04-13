«Челси» начал переговоры с Маурицио Сарри

Марсель Десайи: Не думаю, что во всех бедах «Челси» виноват Антонио Конте

По данным источника, чемпион Англии рассматривает вариант с приглашением наставника «Наполи» Маурицио Сарри, на которого также претендует "Зенит"

Отмечается, что сумма отступных в контракте итальянца составляет 7 млн фунтов, что устраивает «синих».

Ранее сообщалось, что Сарии получил предложение от лондонского «Арсенала».