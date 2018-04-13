«Челси» начал переговоры с Маурицио Сарри 

Марсель Десайи: Не думаю, что во всех бедах «Челси» виноват Антонио Конте
По данным источника, чемпион Англии рассматривает вариант с приглашением наставника «Наполи» Маурицио Сарри, на которого также претендует "Зенит".
Отмечается, что сумма отступных в контракте итальянца составляет 7 млн фунтов, что устраивает «синих».
Ранее сообщалось, что Сарии получил предложение от лондонского «Арсенала».
Что касается «Челси», то клуб, как пишет пресса, рассматривает также экс-наставника «Барселоны» Луиса Энрике и рулевого «Монако» Леонарду Жардима.