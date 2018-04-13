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Во Владивостоке стартовали бесплатные тренировки по подготовке ко всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ»
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Во Владивостоке стартовали бесплатные тренировки по подготовке ко всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ» 

Prim.News 13 минут назад
Очередное занятие пройдет 14 апреля.
В эту субботу, 14 апреля, в 9:00, на стадионе владивостокского спорткомплекса «Чемпион» (Партизанский проспект, 44) пройдёт еженедельная открытая тренировка по подготовке ко всероссийскому полумарафону с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». Мероприятие направлено на улучшение общей физической подготовки, освоение теории и методики бега, а также на популяризацию здорового образа жизни.
Субботняя тренировка пройдёт под руководством ведущих спортивных инструкторов города.
Полумарафон «ЗаБег.рф» пройдет 20 мая в 15 городах России при поддержке министерства спорта Российской Федерации.
Десятки тысяч людей со всей страны стартуют в одно время, вне зависимости от часовых поясов. В Москве участники выйдут на дистанцию в девять утра, а во Владивостоке — в 16:00. Им предстоит преодолеть путь в 21, 10 или пять километров. Для детей организаторы приготовили двухкилометровую трассу, которую самые маленькие смогут пробежать вместе с родителями.
Город, победивший в полумарафоне, завоюет почётный титул беговой столицы России.
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