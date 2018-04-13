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Жеребьёвка 1/2 финала ЛЕ: онлайн-трансляция начнётся 13 апреля в 13:00
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Жеребьёвка 1/2 финала ЛЕ: онлайн-трансляция начнётся 13 апреля в 13:00 

Чемпионат.com 12 минут назад
Сегодня в Ньоне состоится жеребьёвка 1/2 финала Лиги Европы. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию жеребьёвки, которая начнётся в 13:00 по московскому времени. В полуфинальную стадию турнира прошли следующие команды: «Арсенал» (Англия), «Атлетико» (Испания), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Марсель» (Франция).
Московский ЦСКА, который единственный из российских клубов добрался до четвертьфинала, не смог преодолеть барьер в лице «Арсенала».
В 1/2 финала Лиги Европы пары определяются слепым жребием без предварительного посева. Первые матчи пройдут 26 апреля, ответные состоятся 3 мая.
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