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19 апреля «Омскэнерго» организует «прямую телефонную линию»
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19 апреля «Омскэнерго» организует «прямую телефонную линию» 

АиФ-Омск 11 минут назад
Фото: АиФ-Омск
19 апреля 2018 года пройдет очередная «прямая линия» с директором филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Омскэнерго» Сергеем Николаевичем Моденовым. Задать вопросы можно по телефону (3812) 28-70-98. «Прямая линия» будет работать с 15.00 до 16.00.
Омичи смогут задать вопросы, касающиеся ключевых направлений деятельности крупнейшей электросетевой компании, а также обратиться с предложениями.
Отметим, что «прямые телефонные линии» ежемесячно проводятся в «Омскэнерго» на протяжении нескольких лет. Полный график организации «прямых телефонных линий» опубликован на сайте ПАО «МРСК Сибири».
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