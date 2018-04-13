19 апреля «Омскэнерго» организует «прямую телефонную линию»

19 апреля 2018 года пройдет очередная «прямая линия» с директором филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Омскэнерго» Сергеем Николаевичем Моденовым. Задать вопросы можно по телефону (3812) 28-70-98. «Прямая линия» будет работать с 15.00 до 16.00.

Омичи смогут задать вопросы, касающиеся ключевых направлений деятельности крупнейшей электросетевой компании, а также обратиться с предложениями.

Отметим, что «прямые телефонные линии» ежемесячно проводятся в «Омскэнерго» на протяжении нескольких лет. Полный график организации «прямых телефонных линий» опубликован на сайте ПАО «МРСК Сибири».