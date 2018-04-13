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Ибрагимович устроит вечеринку для футболистов «Манчестер Юнайтед»
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Ибрагимович устроит вечеринку для футболистов «Манчестер Юнайтед» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович планирует пригласить бывших партнеров по «Манчестер Юнайтед», а также персонал клуба на вечеринку в США, сообщает The Sun.
Ожидается, что это произойдет во время предсезонного турне «красных дьяволов» по Северной Америке в конце июля. Ибрагимович, перешедший в марте из «Манчестер Юнайтед» в «Гэлакси», по сути, не смог попрощаться с бывшими партнерами, многие из которых были заняты в своих национальных сборных.
Отмечается, что шведский форвард очень благодарен английскому клубу за отношение к нему после тяжелой травмы колена, полученной в конце прошлого сезона. Ибрагимович выступал за «Юнайтед» в течение полутора лет. За это время он выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.
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