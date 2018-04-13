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Тест: Угадай сериального детектива по цитате
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Тест: Угадай сериального детектива по цитате 

Ivi.ru 1 час назад
Сегодня мы подготовили для вас самый хитрый и сложный тест: на знание цитат сериальных детективов. Будьте внимательны — в тесте два Шерлока!
Пусть ваши чертоги вас не подведут.
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