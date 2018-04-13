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Суперкубок Франции пройдет в Китае и в 2019 году
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Суперкубок Франции пройдет в Китае и в 2019 году 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) заключила шестилетний спонсорский контракт с компанией Kaisa с целью популяризации футбола в Азии, сообщается на официальном сайте организации. Это сделка подразумевает проведение Суперкубка Франции в китайском Шэньчжэне в 2019 году и в промежутке между 2020 и 2023 годами. Ранее уже было объявлено, что в Шэньчжэне пройдет и розыгрыш трофея 2018 года.
Напомним, в прошлом году матч за Суперкубок Франции между «ПСЖ» и «Монако» (2:1) прошел в Танжере (Марокко).
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