Суперкубок Франции пройдет в Китае и в 2019 году

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) заключила шестилетний спонсорский контракт с компанией Kaisa с целью популяризации футбола в Азии, сообщается на официальном сайте организации. Это сделка подразумевает проведение Суперкубка Франции в китайском Шэньчжэне в 2019 году и в промежутке между 2020 и 2023 годами. Ранее уже было объявлено, что в Шэньчжэне пройдет и розыгрыш трофея 2018 года.

Напомним, в прошлом году матч за Суперкубок Франции между «ПСЖ» и «Монако» (2:1) прошел в Танжере (Марокко).