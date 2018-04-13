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Несколько электричек Горьковского направления задерживаются из‑за травмирования человека
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Несколько электричек Горьковского направления задерживаются из‑за травмирования человека 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В пятницу утром задерживаются некоторые электрички Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД), преимущественно в сторону области, сообщается в Telegram-канале Центральной ППК.
«Горьковское направление. Задержаны поезд №6791 (Павловский Посад — Москва) на 12 минут, поезд №6604 (Москва — Захарово) на 14 минут, поезд №6903 (Петушки — Москва) на 11 минут, поезд №6859 (Крутое Москва) на 10 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути», — говорится в сообщении.
Позже также был задержан на 35 минут поезд №6604 (Москва — Захарово), на 25 минут — поезд №6613 (Захарово — Москва), на 15 минут — поезд №6516 (Москва — Железнодорожная), на 17 минут — поезд №7180 (Москва — Крутое).
По состоянию на 9:45, задерживаются поезда №6708 (Москва — Балашиха), №6806 (Москва — Электрогорск), –6608 (Москва — Захарово), №6522 (Москва — Железнодорожная).
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