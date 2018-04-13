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Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится с 16 апреля
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Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится с 16 апреля 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится с середины апреля до конца мая в связи с развитием инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
«С 16 апреля по 31 мая изменится расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги. Это связано с развитием инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», — говорится в сообщении.
Так, с 16 по 18 и с 23 по 25 апреля, железнодорожники уложат новые стрелочные переводы на станции «Реутово» в период технологического «окна» с 21:20 до 06:40.
Корректировки коснутся следующих остановочных пунктов: «Серп и Молот», «Карачарово», «Чухлинка», «Кусково», «Новогиреево», «Реутово», «Никольское», «Салтыковская», «Кучино» и «Машиностроитель». Кроме того, из расписания выведены несколько электричек на участке Москва — Железнодорожная.
Одновременно с этим с 16 по 27 апреля и с 3 по 31 мая на перегоне Дрезна — Орехово-Зуево пройдут работы по капитальному ремонту пути.
Технологические окна назначены преимущественно на дневное время — с 08:40 до 16:20. Некоторые дневные поезда Горьковского направления будут отправляться и прибывать раньше или позже привычного расписания. У нескольких поездов изменится количество и порядок остановок на маршруте.
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