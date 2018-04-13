Московские пенсионеры соревнуются в компьютерном многоборье

В столице с 12 по 18 апреля проходят отборочные этапы чемпионата по компьютерному многоборью среди представителей старшего поколения. Они соревнуются в номинациях «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь».

В первой номинации принимают участие пожилые люди, прошедшие начальные курсы компьютерной грамотности в организациях социального обслуживая, во второй — пенсионеры, получившие свидетельство об окончании курсов компьютерной грамотности, а также участники образовательного проекта «Серебряный университет».

Состязания проводятся в три этапа. Районный этап состоялся в территориальных центрах социального обслуживания, центрах социального обслуживания, пансионатах для ветеранов войны и труда. Второй этап проходит в административных округах Москвы. Его победители представят свой округ на городском чемпионате, финал и подведение итогов которого намечены на 17 мая. Лучшие пользователи примут участие в VIII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

В марте город запустил проект «Московское долголетие». Пенсионеры могут бесплатно заниматься физической подготовкой (фитнес, скандинавская ходьба, гимнастика), творчеством (танцы, вокал, рисование), участвовать в образовательных программах по компьютерной грамотности и английскому языку, а также пройти курс «Здорово жить».