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Набабкин: «Сделаем выводы, всё равно полезная игра для нас»
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Набабкин: «Сделаем выводы, всё равно полезная игра для нас» 

Евро-футбол.Ру 11 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (2:2) в эфире канала «Матч ТВ».
— Настроение у вас не очень хорошее после такой игры?
— Хотелось выиграть, победить все-таки «Арсенал». К сожалению, не удалось, пропустили два гола. Поэтому не особо.
— А как вам удалось поддавить «Арсенал» в концовке первого тайма? Да и первая половина второго тайма просто феерическая была.
— Мы полагали, что надо много навесов делать, чтобы забить. Так получалось, что мы атаковали много, а забили не столько, сколько нужно для прохода дальше.
— То есть, реализация моментов сегодня была главной проблемой? Чего не хватило ЦСКА?
— Не хватило того, что мы пропустили и не забили, вот этого. Ничего, сделаем выводы, все равно полезная игра для нас.
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