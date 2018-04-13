Набабкин: «Сделаем выводы, всё равно полезная игра для нас»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (2:2) в эфире канала «Матч ТВ».

— Настроение у вас не очень хорошее после такой игры?

— Хотелось выиграть, победить все-таки «Арсенал». К сожалению, не удалось, пропустили два гола. Поэтому не особо.

— А как вам удалось поддавить «Арсенал» в концовке первого тайма? Да и первая половина второго тайма просто феерическая была.

— Мы полагали, что надо много навесов делать, чтобы забить. Так получалось, что мы атаковали много, а забили не столько, сколько нужно для прохода дальше.

— То есть, реализация моментов сегодня была главной проблемой? Чего не хватило ЦСКА?

— Не хватило того, что мы пропустили и не забили, вот этого. Ничего, сделаем выводы, все равно полезная игра для нас.