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Роман Бабаев: Англичане были в шоке от фанов ЦСКА — они увидели, как в России болеют без пиротехники
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Роман Бабаев: Англичане были в шоке от фанов ЦСКА — они увидели, как в России болеют без пиротехники 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Отметим, что на игре присутствовало 29 284 зрителя, это рекордная посещаемость для домашнего стадиона ЦСКА «ВЭБ-Арена».
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"Для того, чтобы побить абсолютный рекорд посещаемости необходимо, чтобы гостевой фанатский сектор был полностью заполнен, сегодня он был заполнен только на половину. Априори собрать все 30 тысяч нам сложно. Нужно, чтобы были выкуплены все ложи и полностью заполнен гостевой сектор. Это рекорд относительный, но нам очень приятно.
Но дело даже не в цифре, а в том, как они нас поддерживали в этом матче. Это трудно описать словами, стоит один раз увидеть. Англичане были в шоке от поддержки наших фанов — они увидели, как в России болеют без использования пиротехники, без каких-то агрессивных проявлений. Они были очень удивлены", — цитирует Бабаева ТАСС.
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