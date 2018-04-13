Роман Бабаев: Англичане были в шоке от фанов ЦСКА — они увидели, как в России болеют без пиротехники

Отметим, что на игре присутствовало 29 284 зрителя, это рекордная посещаемость для домашнего стадиона ЦСКА «ВЭБ-Арена».

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"Для того, чтобы побить абсолютный рекорд посещаемости необходимо, чтобы гостевой фанатский сектор был полностью заполнен, сегодня он был заполнен только на половину. Априори собрать все 30 тысяч нам сложно. Нужно, чтобы были выкуплены все ложи и полностью заполнен гостевой сектор. Это рекорд относительный, но нам очень приятно.