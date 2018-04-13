Братья Запашные не хотят жить в эпоху Ольги Бузовой

Братья Запашные сняли ролик, который должен был восприниматься как юмористический, однако его запомнят как скандальный. Эдгард и Аскольд , по мнению пользователей сети, не знают, что такое черный юмор, и очень неаккуратно обходятся со своей аудиторией, преследуя лишь цель привлечь к себе внимание.

Во время презентации своего нового IT-проекта BUZAR и криптовалюты BuzCoin Ольга Бузова сказала: «Мы живем сейчас в эпоху Ольги Бузовой». Эти слова не понравились братьям Запашным, которые решили снять ролик, показывающий, как относятся к таким громким заявлениям. Представитель цирковой династии Аскольд Запашный выложил в сети короткий ролик, в котором снялись артисты Большого московского цирка. По сюжету компания друзей смотрит видео с пресс-конференции Ольги и на словах про эпоху покидает помещение, так как они не хотят жить в такое время.

По словам Аскольда, автором идеи стал его брат Эдгард, он же создал сценарий и занимался монтажом. При этом братья отметили, что никто при создании видео не пострадал: «Трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить их дома! Ролики сделаны исключительно в развлекательных целях, не стремятся никого обидеть, не оскорбляют чувств верующих, не призывают к суициду, никто из людей и животных не пострадал». Однако видео все равно вызвало бурные обсуждения, как среди поклонников Ольги, так и простых пользователей сети. «Вы считаете нормально такое выкладывать в сеть, где целыми днями сидят подростки? Вы вообще новости смотрите?» «Очередной хайп на Оле, уже не знаете, как привлечь к себе внимание» «Лучше это видео было правдой, чтобы люди с таким „юмором“ не мелькали» «Основные зрители цирка дети и как раз тут-то мы и фильтруем контент своих детей… Не доросли они ещё до чёрного юмора взрослых» «Вы думали, это смешно будет? Или что? Нам вас пожалеть пойти? На какую реакцию вы рассчитывали?» «Ребят, перебор. Вот прям вообще. Я не фанат Ольги, но сама по себе суть видео — это же практически агитация» «Тем, кто не любит Олю, туда и дорога!»

На ролик пожаловалось столько людей, что он уже удален со страниц братьев в Инстаграме, однако доступен пока на Youtube. Но братья не сдаются и продолжают вызывать подписчиков на дискуссию, не понимая, почему видео удалили. Эдгард вообще заявил, что ему это даже понравилось: «Я в творческом кайфе. В первый раз у меня что-то удалили в Инстаграм». Он призвал поклонников скорее делать репосты и не сдаваться, чтобы видео увидело как можно большее количество человек.

Народный артист России и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный лишил многих женщин покоя и сна, когда опубликовал в личном Инстаграм-аккаунте свой полуобнаженный снимок, продемонстрировав таким образом поклонникам, в какой великолепной физической форме он сейчас находится.