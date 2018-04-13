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В Сухом Логу живодеры растерзали щенков
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В Сухом Логу живодеры растерзали щенков 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В паблике «Типичный Екатеринбург» очевидец рассказал, что над бездомными щенками жестоко поиздевались, а потом выбросили их трупы на тротуар. Судя по следам крови и травмам, животные погибли не своей смертью. Мужчина сообщил, что накануне покормил мать щенков, а наутро уже обнаружил их в таком виде.
Официальной жалобы на живодеров жители Сухого Лога пока не подавали, и у пользователей соцсетей возникли сомнения, что фотографии являются настоящими.
Напомним, что в Верх-Исетском райсуде вынесен приговор 38-летнему жителю Екатеринбурга, который признан виновным в жестоком убийстве кота. Мужчина проснулся от драки своих домашних питомцев, схватил одного из них и выбросил с 13-го этажа.
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