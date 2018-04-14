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Вновь безрезультатно завершился второй раунд консультаций по новому правительству Италии
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Вновь безрезультатно завершился второй раунд консультаций по новому правительству Италии 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Рим, 14 апреля /Синьхуа/ — Президент Италии Серджио Маттарелла в пятницу сообщил, что в ходе второго раунда консультаций по формированию нового правительства различные политические партии по-прежнему не достигли консенсуса. Он пообещал как можно скорее найти выход из сложившейся трудной ситуации.
Рим, 14 апреля /Синьхуа/ — Президент Италии Серджио Маттарелла в пятницу сообщил, что в ходе второго раунда консультаций по формированию нового правительства различные политические партии по-прежнему не достигли консенсуса. Он пообещал как можно скорее найти выход из сложившейся трудной ситуации.
Рим, 14 апреля /Синьхуа/ — Президент Италии Серджио Маттарелла в пятницу сообщил, что в ходе второго раунда консультаций по формированию нового правительства различные политические партии по-прежнему не достигли консенсуса. Он пообещал как можно скорее найти выход из сложившейся трудной ситуации.
Рим, 14 апреля /Синьхуа/ — Президент Италии Серджио Маттарелла в пятницу сообщил, что в ходе второго раунда консультаций по формированию нового правительства различные политические партии по-прежнему не достигли консенсуса. Он пообещал как можно скорее найти выход из сложившейся трудной ситуации.
Рим, 14 апреля /Синьхуа/ — Президент Италии Серджио Маттарелла в пятницу сообщил, что в ходе второго раунда консультаций по формированию нового правительства различные политические партии по-прежнему не достигли консенсуса. Он пообещал как можно скорее найти выход из сложившейся трудной ситуации.
Рим, 14 апреля /Синьхуа/ — Президент Италии Серджио Маттарелла в пятницу сообщил, что в ходе второго раунда консультаций по формированию нового правительства различные политические партии по-прежнему не достигли консенсуса. Он пообещал как можно скорее найти выход из сложившейся трудной ситуации.
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