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«Манчестер Юнайтед» — фаворит в борьбе за Дибалу
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«Манчестер Юнайтед» — фаворит в борьбе за Дибалу 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассчитывает, что летом клуб приобретет у «Ювентуса» Пауло Дибалу. Как сообщает Manchester Evening News, английский клуб является фаворитом в борьбе за 24-летнего аргентинского хавбека.
В текущем сезоне Дибала сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 6 голевых передач.
Напомним, в январе технический спонсор «МЮ» в Твиттере поприветствовал Дибалу на «Олд Траффорд». Однако вскоре сообщение было удалено, но пользователи успели сделать скриншоты страницы.
Технический спонсор «МЮ» поприветствовал Дибалу на «Олд Траффорд»
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