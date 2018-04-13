«Манчестер Юнайтед» — фаворит в борьбе за Дибалу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассчитывает, что летом клуб приобретет у «Ювентуса» Пауло Дибалу. Как сообщает Manchester Evening News, английский клуб является фаворитом в борьбе за 24-летнего аргентинского хавбека.

В текущем сезоне Дибала сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 6 голевых передач.

Напомним, в январе технический спонсор «МЮ» в Твиттере поприветствовал Дибалу на «Олд Траффорд». Однако вскоре сообщение было удалено, но пользователи успели сделать скриншоты страницы.

Технический спонсор «МЮ» поприветствовал Дибалу на «Олд Траффорд»