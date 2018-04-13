Ринат Билялетдинов: «После второго пропущенного гола в глазах Венгера был пожар»

Экс-рулевой «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом» (2:2).

"Отсутствие концентрации в действиях «Арсенала» было заметно. Англичан вообще внутренний чемпионат мобилизует сильнее, чем Лига Европы. Правда, тут же, забегая вперед, скажу, что и футболисты ЦСКА не верили, что им удастся три мяча отыграть.

Никто не ждал удара от Головина, большой подготовки у Александра не было. Для Чеха этот удар стал сюрпризом. Набабкин бежал на добивание и доработал эпизод до конца, так же, как и Чалов ранее. А оборонцы «Арсенала» вновь оказались статистами. Гости хотели выйти в полуфинал за счет класса, действовали с ленцой до тех пор, пока дело не дошло до критических 0:2.

Помните, глаза Венгера показали после второго пропущенного гола: там уже пожар был! Пожар, потому что Арсен понимал, что если ЦСКА забьет третий, как «Рома», то все — до свидания. Посмотрел бы я на «Арсенал», что бы он делал при счете 0:3. Но этого не случилось. Все решают исполнители", — сказал Билялетдинов.

ЦСКА не смог пробиться в полуфинал Лиги Европы, сыграв в четверг в Москве с «Арсеналом» вничью — 2:2. Первый матч в Лондоне завершился победой «канониров» со счетом 4:1.