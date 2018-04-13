Александр Глеб: «ЦСКА был лучше, чем „Арсенал“

Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб в интервью «СЭ» заявил, что ЦСКА играл лучше его бывшего клуба в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (2:2). По его мнению, счет встречи не закономерен.

— ЦСКА хорошо сыграл, — отметил Глеб. — В любом случае, лучше, чем «Арсенал». Хозяева создали достаточное количество моментов, доминировали.

— «Арсенал» вышел каким-то сонным?

— Да, лондонцы недооценили соперника. Думали, что будет так же легко, как дома, расслабились. Не сразу попали в игру. Считаю, ЦСКА чуть-чуть не хватило, чтобы дожать. Забей москвичи третий гол, уверен, команда Венгера точно бы «поплыла». Гостей можно было бы ловить на контратаках. Но в нужный момент «канониры» все-таки разыграли эту голевую комбинацию. Жалко… Не хватило буквально шажочка для прохода.

— По-вашему, счет не закономерен?

— Нет. Объективно, ЦСКА действительно не хватило совсем немножко. Первый гол «Арсенала» выбил их из колеи. Тяжело собраться, когда цель уже рядом, и она в одно мгновение уходит… Когда пропускаешь вот так — очень трудно психологически. Однако все равно нужно сказать: игроки ЦСКА — большие молодцы. Могли совершить подвиг, но… ( Виталий АЙРАПЕТОВ

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