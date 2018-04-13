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Васильев: начинаем привыкать к господину Родченкову и его бредовым заявлениям
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Васильев: начинаем привыкать к господину Родченкову и его бредовым заявлениям 

Чемпионат.com 1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о коррупционном скандале в Международном союзе биатлонистов (IBU).
«Начинаем привыкать к этой ситуации, особенно к господину Родченкову и его бредовым заявлениям, абсолютно ничем не подтверждённым. То, что обвинения сыпятся от наших так называемых «коллег» из-за океана, тоже ни для кого не новость.
Достаточно посмотреть, что происходит в мире, какая политическая обстановка. Всё, что происходит, — направлено прежде всего на то, чтобы дискредитировать Россию в любых сферах", — сказал Васильев в эфире ТК «Россия 24».
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