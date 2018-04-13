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Мутко: результаты российских футбольных клубов в евросезоне-2017/18 внушают оптимизм
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Мутко: результаты российских футбольных клубов в евросезоне-2017/18 внушают оптимизм 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Результаты российских футбольных клубов в еврокубках в нынешнем сезоне позволяют с надеждой смотреть в будущее. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.
По итогам выступлений своих клубов в евросезоне Россия показала лучший результат в истории в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций, набрав 12,600 балла, и четвертый в текущем сезоне после команд Испании, Англии и Италии. Это позволило России сохранить за собой шестое место в таблице коэффициентов на сезон-2019/2020 и квоту в шесть команд, из которых три выступят в Лиге чемпионов. Четыре российских клуба сумели пробиться в плей-офф, чего не случалось с сезона-2010/2011.
"Я тоже считаю, что российские клубы выступили успешно — результат неплохой, но мы могли выступить намного лучше. Мы в этом году стали четвертыми по итогам еврокубков, и войти в эту четверку — достойный результат, что позволяет с надеждой смотреть в будущее, — сказал Мутко. — Мы можем играть лучше, а для этого нужен опыт. Не хватает уровня и мастерства игроков, конкурировать с такими командами ребятам сложно".
Последними завершили евросезон футболисты ЦСКА, проиграв по сумме двух встреч в 1/4 финала Лиги Европы лондонскому «Арсеналу» — 1:4 в гостях и 2:2 дома.
"В целом, ЦСКА смотрелся очень достойно. Есть вопрос длинной скамейки, такого количества игроков европейского уровня у нашей команды, как у «Арсенала» нет. Но мы еще раз увидели, что Акинфеев и Головин — игроки европейского уровня. Да и посмотрите, как молодежь играла", — заключил Мутко.
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