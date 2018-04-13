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Бессеберг: Родченков систематически манипулировал пробами вопреки Минспорту России и ОКР
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Бессеберг: Родченков систематически манипулировал пробами вопреки Минспорту России и ОКР 

RT на русском 1 час назад
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг, временно покинувший свой пост по подозрению в коррупции, выразил уверенность, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков систематически манипулировал пробами вопреки Министерству спорта России и Олимпийскому комитету России (ОКР).
«Уверен, что в российском спорте существовала систематическая манипуляция допинг-пробами, которая начиналась с Московской антидопинговой лаборатории и Родченкова, руководившего ей. Но это делалось вопреки Минспорту и ОКР. Я видел переписку, которая касалась биатлонистов, чьи дела мы разбирали. Если ознакомиться с этой перепиской, то становится ясно, что это была коррумпированная система», — цитирует Бессеберга TV2.
По мнению главы IBU, Родченков очень сильно хочет к себе внимание со стороны медиаресурсов.
«Я не знаю, можно ли ему доверять. Мне кажется, что ему нужно внимание СМИ. Конечно, никто не хочет его убивать», — сказал Бессеберг.
Ранее Бессеберг заявил, что не скрыл ни одной положительной допинг-пробы за время пребывания на занимаемой должности.
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