Бессеберг: Родченков систематически манипулировал пробами вопреки Минспорту России и ОКР

«Уверен, что в российском спорте существовала систематическая манипуляция допинг-пробами, которая начиналась с Московской антидопинговой лаборатории и Родченкова, руководившего ей. Но это делалось вопреки Минспорту и ОКР. Я видел переписку, которая касалась биатлонистов, чьи дела мы разбирали. Если ознакомиться с этой перепиской, то становится ясно, что это была коррумпированная система», — цитирует Бессеберга TV2.

По мнению главы IBU, Родченков очень сильно хочет к себе внимание со стороны медиаресурсов.

«Я не знаю, можно ли ему доверять. Мне кажется, что ему нужно внимание СМИ. Конечно, никто не хочет его убивать», — сказал Бессеберг.

Ранее Бессеберг заявил, что не скрыл ни одной положительной допинг-пробы за время пребывания на занимаемой должности.