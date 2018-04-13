Таски не хочет оставаться в «Спартаке» и может перейти в «Ганновер»

Защитник ”Спартака” Сердар Таски не хочет продлевать контракт со «Спартаком» и может продолжить карьеру в «Ганновере», сообщает Bild

Таски хочет вернуться в чемпионат Германии, где он раньше играл за «Штутгарт» и «Баварию». Минувшей зимой сообщалось об интересе к нему «Вердера» и «Кельна», но сделка не состоялась.

Таски является игроком «Спартака» с августа 2013 года. В составе красно-белых 30-летний футболист принял участие в 83 матчах, в которых забил 3 гола, сделал 2 голевых паса и получил 14 желтых карточек.

”Ганновер” занимает 13-е место в чемпионате Германии после 29 туров.