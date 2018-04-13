ФК «Урал» получит ключ от «Екатеринбург-Арены» на церемонии открытия стадиона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. / ТАСС /. «Урал» получит символический ключ от «Екатеринбург-Арены» на церемонии открытия стадиона, которая пройдет 15 апреля перед матчем 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между екатеринбургским клубом и московским "Спартаком" . Об этом сообщили в пятницу в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Церемония будет не слишком продолжительной, она начнется за 20 минут до игры. Зрителей, пришедших в этот день на матч, ожидает выступление шоу барабанщиков вместе с юными футболистами, а также гимнасток — воспитанниц олимпийской чемпионки Ирины Зильбер . Кроме того, во время церемонии открытия «Екатеринбург-Арены» планируется торжественная передача строителями и реконструкторами символического ключа от стадиона футбольному клубу «Урал» , — говорится в сообщении.

Билеты на предстоящий матч были раскуплены за четыре дня. Ожидается, что игру посетят более 30 тыс. болельщиков.