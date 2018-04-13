Ещё
ФК «Урал» получит ключ от «Екатеринбург-Арены» на церемонии открытия стадиона
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФК «Урал» получит ключ от «Екатеринбург-Арены» на церемонии открытия стадиона 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. «Урал» получит символический ключ от «Екатеринбург-Арены» на церемонии открытия стадиона, которая пройдет 15 апреля перед матчем 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между екатеринбургским клубом и московским "Спартаком". Об этом сообщили в пятницу в департаменте информационной политики Свердловской области.
"Церемония будет не слишком продолжительной, она начнется за 20 минут до игры. Зрителей, пришедших в этот день на матч, ожидает выступление шоу барабанщиков вместе с юными футболистами, а также гимнасток — воспитанниц олимпийской чемпионки Ирины Зильбер. Кроме того, во время церемонии открытия «Екатеринбург-Арены» планируется торжественная передача строителями и реконструкторами символического ключа от стадиона футбольному клубу «Урал», — говорится в сообщении.
Билеты на предстоящий матч были раскуплены за четыре дня. Ожидается, что игру посетят более 30 тыс. болельщиков.
Первый тестовый матч прошел на стадионе 1 апреля — игра между «Уралом» и казанским «Рубином» завершилась со счетом 1:1.
ТАСС: последние новости
"Красцветмет" намерен в 2018 году побить собственный рекорд переработки золота Мутко: результаты российских футбольных клубов в евросезоне-2017/18 внушают оптимизм Кубок президента по самбо пройдет в североирландском Баллимине 29 сентября
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук дал совет по курсу рубля32
Липницкая опубликовала откровенное фото99
Красивое прощание. ЦСКА больше часа трепал «Арсенал»5
Три футболиста ЦСКА завершат карьеру
Хоккеисты из РФ устроили стычку в НХЛ
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение