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Саблист Трушаков впервые стал призером чемпионата России
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Саблист Трушаков впервые стал призером чемпионата России 

Советский спорт 1 час назад
Накануне, 12 апреля, 23-летний воспитанник омской школы фехтования, саблист Александр Трушаков впервые в карьере стал призером взрослого чемпионата страны.
В Смоленске Трушаков провел десять поединков, одержав восемь побед. Одним из «обидчиков» Трушакова, оказался будущий чемпион России — заслуженный мастер спорта Вениамин Решетников из Новосибирской области, которому Александр уступил в полуфинале.
Серебряным призером чемпионата России стал заслуженный мастер спорта Камиль Ибрагимов, представляющий столичный регион. Еще один москвич — Дмитрий Даниленко — разделил с Трушаковым третью ступень пьедестала.
Завтра, 14 апреля, в борьбу на чемпионате России вступят девушки. Здесь внимание омских болельщиков будет приковано к выступлению Алины Мосейко и Марии Синер.
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