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ФК «Краснодар» заработал в Лиге Европы 480 тысяч евро
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ФК «Краснодар» заработал в Лиге Европы 480 тысяч евро 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 13 апр. — Новая Кубань. Вчера последний российский клуб — московский ЦСКА — вылетел из Лиги Европы, проиграв в четвертьфинале лондонскому «Арсеналу». Однако «армейцы» успели заработать еврокубках неплохие деньги — 19,45 млн евро (12,7 млн евро за групповой этап Лиги Чемпионов, 4,5 млн евро — за три победы, 500 тысяч евро за выход в 1/16 финала Лиги Европы, 750 тысяч евро за выход в 1/8 финала турнира и 1 млн евро за выход в четвертьфинал).
Московский «Спартак» заработал 16,95 млн евро, «Зенит» 6,37 млн евро, «Локомотив» 5,77 млн евро.
В Лиге Европы сезоне 2017/2018 принимал участие и ФК «Краснодар», который не сумел выйти в групповой этап турнира. За выступление в третьем квалификационном раунде Лиги Европы за участие в раунде плей-офф турнира «быки» заработали 480 тысяч евро.
Помимо этого, российским клубам полагаются выплаты из рыночного пула, в Лиге чемпионов его размер составляет 507 млн евро, а в Лиге Европы — 160 млн евро. Эти суммы будут распределены согласно удельному весу каждого конкретного телевизионного рынка, представленного участниками Лиги чемпионов и Лиги Европы (и там, и там — начиная с группового этапа), а затем разбиты между клубами, представляющими соответствующие национальные ассоциации, передает ТАСС.
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