ФК «Краснодар» заработал в Лиге Европы 480 тысяч евро

Краснодар. 13 апр. — Новая Кубань. Вчера последний российский клуб — московский ЦСКА — вылетел из Лиги Европы, проиграв в четвертьфинале лондонскому «Арсеналу». Однако «армейцы» успели заработать еврокубках неплохие деньги — 19,45 млн евро (12,7 млн евро за групповой этап Лиги Чемпионов, 4,5 млн евро — за три победы, 500 тысяч евро за выход в 1/16 финала Лиги Европы, 750 тысяч евро за выход в 1/8 финала турнира и 1 млн евро за выход в четвертьфинал).

В Лиге Европы сезоне 2017/2018 принимал участие и ФК «Краснодар», который не сумел выйти в групповой этап турнира. За выступление в третьем квалификационном раунде Лиги Европы за участие в раунде плей-офф турнира «быки» заработали 480 тысяч евро.