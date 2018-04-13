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Макс Ферстаппен: Машина порадовала на длинных отрезках
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Макс Ферстаппен: Машина порадовала на длинных отрезках 

Советский спорт 2 часа назад
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги двух пятничных свободных заездов на третьем этапе чемпионата мира Гран-при Китая в Шанхае.
Хэмилтон выиграл вторую практику Гран-при Китая, Сироткин — 16-й  «Мы были хороши во второй практике, — приводит Sky Sports слова голландца. — Первые свободные заезды ушли на то, чтобы понять машину, и могли сложиться немного лучше. Но в целом это был неплохой день.
Длинные отрезки порадовали. Нам нужны небольшие корректировки на короткой дистанции, и тогда все будет в порядке».
Напомним, обе тренировки 20-летний Ферстаппен завершил на пятом месте.
Третья практика начнется в субботу в 6:00 (мск), а квалификация — в 9:00 (мск).
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