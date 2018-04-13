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Мутко: «Акинфеев и Головин — игроки европейского уровня»
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Мутко: «Акинфеев и Головин — игроки европейского уровня» 

SPORT24.ru 1 час назад
Вице-премьер РФ Виталий Мутко выделил вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Александра Головина в составе ЦСКА по итогам противостояния с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы. После поражения в Лондоне (1:4) ЦСКА сыграл с «канонирами» вничью (2:2) в Москве.
«В целом, ЦСКА смотрелся очень достойно. Есть вопрос длинной скамейки, такого количества игроков европейского уровня у нашей команды, как у «Арсенала», нет. Но мы еще раз увидели, что Акинфеев и Головин — игроки европейского уровня. Да и посмотрите, как молодежь играла», — цитирует Мутко.
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