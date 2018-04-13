Мутко: «Акинфеев и Головин — игроки европейского уровня»

«В целом, ЦСКА смотрелся очень достойно. Есть вопрос длинной скамейки, такого количества игроков европейского уровня у нашей команды, как у «Арсенала», нет. Но мы еще раз увидели, что Акинфеев и Головин — игроки европейского уровня. Да и посмотрите, как молодежь играла», — цитирует Мутко.