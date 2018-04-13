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Более 100 новых торговых точек откроют в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018
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Более 100 новых торговых точек откроют в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Более 100 новых нестационарных торговых объектов (НТО) откроются в Ростове— на-Дону на время проведения чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба администрации города.
"Для обеспечения потребностей гостей чемпионата мира в услугах быстрого обслуживания и общественного питания предусмотрено размещение 60 нестационарных объектов — в предстадионной зоне, на левобережье реки Дон… В центральной части города (в непосредственной близости к месту проведения «Фестиваля болельщиков» — прим. ТАСС) предполагается разместить 40 НТО быстрого обслуживания и общественного питания и 10 дополнительных торговых точек на Привокзальной площади сроком на период проведения игр чемпионата мира", — говорится в сообщении.
По данным городской администрации, ростовские предприниматели подали 371 заявку на осуществление торговой деятельности в радиусе 2 км от стадиона «Ростов— Арена» (накануне матчей и в дни их проведения осуществлять торговую деятельность в этой зоне разрешается только предприятиям, получившим разрешение от ФИФА).
"Все заявки получили одобрение от ФИФА на осуществление торговой деятельности. Объекты, допущенные к осуществлению торговой деятельности, будут повторно обследованы мониторинговой группой администрации города Ростова-на— Дону", — приводятся в сообщении слова председателя городского комитета по торговле и бытовому обслуживанию Константина Тихонова. По его словам, для удобства гостей и жителей города все заведения, соответствующие критериям ФИФА, будут обозначены специальным знаком.
Как уточнили в пресс-службе городской администрации, проведены переговоры с партнерами ФИФА (компаниями «САН ИнБев» и Coca-Cola) о взаимодействии по организации работы и поставок продукции в данные торговые точки.
Летом в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.
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