Ещё
В Ростове-на-Дону откроют 100 новых точек общепита к ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ростове-на-Дону откроют 100 новых точек общепита к ЧМ-2018 

Rambler News Service 1 час назад
До конца апреля в Ростове-на-Дону разместят 100 новых точек общественного питания и торговли, сообщила горадминистрация.
«В левобережной предстадионной зоне разместят 60 точек общепита и быстрого обслуживания, еще 40 объектов появится на участке от железнодорожного вокзала до Театральной площади», — сказано в сообщении, которое цитирует RostovGazeta.
Кроме того, 10 дополнительных временных торговых точек оборудуют на Привокзальной площади. Отмечается, что желающим торговать на новых местах предпринимателям необходимо пройти процедуру одобрения FIFA.
В Ростове заявки на торговлю в двухкилометровой зоне от нового стадиона подали 371 заявку, все они получили одобрение FIFA.
Напомним, торговать в дни игр ЧМ-2018 в радиусе двух километров от «Ростов-Арены» по существующим правилам можно только с согласия FIFA.
Rambler News Service: последние новости
Владелец Media Markt ведет с «М.Видео» переговоры о продаже бизнеса в России Адвокаты Telegram обжалуют решение суда о блокировке мессенджера «Лужники» подали иск на 937 млн рублей к IT-компании «Астерос»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото101
Глава мирового биатлона: WADA начинает паниковать
Торбинский остался в шоке от условий в ФНЛ1
Родченкова обвинили в создании российской системы допинга2
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение