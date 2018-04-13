В Ростове-на-Дону откроют 100 новых точек общепита к ЧМ-2018

До конца апреля в Ростове-на-Дону разместят 100 новых точек общественного питания и торговли, сообщила горадминистрация.

«В левобережной предстадионной зоне разместят 60 точек общепита и быстрого обслуживания, еще 40 объектов появится на участке от железнодорожного вокзала до Театральной площади», — сказано в сообщении, которое цитирует RostovGazeta.

Кроме того, 10 дополнительных временных торговых точек оборудуют на Привокзальной площади. Отмечается, что желающим торговать на новых местах предпринимателям необходимо пройти процедуру одобрения FIFA.

В Ростове заявки на торговлю в двухкилометровой зоне от нового стадиона подали 371 заявку, все они получили одобрение FIFA.

Напомним, торговать в дни игр ЧМ-2018 в радиусе двух километров от «Ростов-Арены» по существующим правилам можно только с согласия FIFA.