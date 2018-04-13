В Адыгее стартовала спартакиада среди осужденных женщин

В КП-6 УФСИН России по Республике Адыгея стартовала летняя спартакиада среди осужденных.

В программе состязаний, которые проводятся в учреждении ежегодно, личные и командные соревнования по легкой атлетике и шахматам, турниры по волейболу, мини-футболу, перетягиванию каната и армреслингу. Итоги спартакиады подведут в конце августа.

«Участие в спортивных мероприятиях — дополнительный стимул для осужденных. К их проведению они готовятся с особым душевным подъемом и полной самоотдачей. Позитивный заряд бодрости получают не только участники спартакиады, но и многочисленные зрители, которые с нескрываемым азартом болеют за свои команды», рассказали в пресс-службе УФСИН по Адыгее.

В первый день летней спартакиады соревновались две команды осужденных. Женщины выходили на плац и представляли свои команды. Жюри из числа сотрудников администрации оценивало не только спортивную подготовку осужденных, но и экипировку команд. Дополнительные баллы начислялись за визитную карточку и девиз.

В программе первого соревновательного дня — армреслинг, бег на 100 м. и легкоатлетическая эстафета. Виды спорта специально подобраны таким образом, что принять участие в спартакиаде могут все желающие, даже совсем неподготовленные спортсмены. Основная цель, которую преследуют организаторы, — пропаганда здорового образа жизни, отказ от вредных привычек. Итогом соревнований стала дружеская ничья.

Исправительная колония общего режима для осужденных-женщин в Майкопе была реорганизована в колонию-поселение в июне 2017 года. В настоящее время в ней отбывают наказание 69 осужденных.