Нижегородцев предупредили о перебоях в вещании федеральных каналов и радио «Маяк»

16 апреля в период с 02:00 до 11:45 планируются перерывы трансляции первого и второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2); аналоговых каналов Первый канал, Россия-1, Петербург-5 канал, ТНТ, РЕН ТВ , ТВ 3, Звезда, Пятница; радиостанций Радио Маяк, Радио России, Вести FM Серебряный дождь . С 02:00 до 03:00 не выйдет в эфир аналоговый канал Россия-К.

18 апреля в период с 02:00 до 10:00 будет ограничено вещание аналоговых каналов Россия-К, Матч ТВ, СТС, Домашний, РЕН ТВ, Ю, Disney , Че, ТНТ 4; радиостанций Наше радио, Love Radio. С 07:30 до 09:00 прервется вещание аналогового канала Россия-24, с 09:00 до 14:00 — ННТВ.

По вопросам эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться в Центр консультационной поддержки Нижегородского филиала РТРС по телефону 8 (831) 245-2015.

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