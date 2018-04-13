Челябинские военные победили в окружном этапе «Танкового биатлона»

МОСКВА, 13 апреля. / ТАСС /. Экипажи 90-й танковой дивизии, дислоцированной на территории Челябинской области, стали победителями окружного этапа «Танкового биатлона» Центрального военного округа. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.

"В «Танковом биатлоне» победили представители 90-й танковой дивизии из Челябинска. Второе место с небольшим отрывом заняли танкисты из Поволжья, бронза досталась сибирякам. Соревнования проходили на территории Чебаркульского полигона под Челябинском", — сказали в пресс-службе.

В общем зачете окружного этапа конкурса «Суворовский натиск» первое место заняли мотострелки из Поволжья, серебро у экипажей бронетранспортеров 90-й танковой дивизии, представители 41-й общевойсковой армии из Сибири стали третьими. «Экипажи-победители представят Центральный военный округ на всеармейских соревнованиях», — уточнили там.

Как ранее сообщал ТАСС, «Танковый биатлон» в этом году впервые проходит по новой методике — в соревнования включена гонка в составе команды из трех танков (взвода), которые одновременно преодолевают трассу.

"Также военнослужащие на танках Т-72Б3 выполнили огневые задачи с преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями — брод, курган, огненная полоса, противотанковый ров с проходом, макет колейного моста, гребенка, колейный проход в минно-взрывном заграждении, эскарп, косогоры. Протяженность трассы составила до 18 км. Правильность преодоления маршрута и препятствий, а также точность стрельбы проверяли средства объективного контроля, включающие видеокамеры на трассе, датчики на мишенях и беспилотный летательный аппарат, фиксирующий передвижение техники", — резюмировали в пресс— службе.