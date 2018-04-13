Волейбольный мемориал Сураката Асиятилова стартует в Махачкале

Волейбольный турнир среди команд вузов памяти видного общественно-политического деятеля стартует сегодня в спортивном зале Дагестанского государственного университета.

В традиционном турнире примут участие 8 команд среди мужчин и женщин. Команды представляют вузы Махачкалы, Пятигорска, Нальчика и Владикавказа.

Турнир откроется играми между студенческими коллективами Кабардино-Балкарского университета и Пятигорского государственного университета. Также сегодня между собой сыграют команды Дагестанского государственного университета и Северо-Осетинского государственного университета.