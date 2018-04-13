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Волейбольный мемориал Сураката Асиятилова стартует в Махачкале
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Волейбольный мемориал Сураката Асиятилова стартует в Махачкале 

Mirmol.ru 45 минут назад
Волейбольный турнир среди команд вузов памяти видного общественно-политического деятеля стартует сегодня в спортивном зале Дагестанского государственного университета.
В традиционном турнире примут участие 8 команд среди мужчин и женщин. Команды представляют вузы Махачкалы, Пятигорска, Нальчика и Владикавказа.
Турнир откроется играми между студенческими коллективами Кабардино-Балкарского университета и Пятигорского государственного университета. Также сегодня между собой сыграют команды Дагестанского государственного университета и Северо-Осетинского государственного университета.
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